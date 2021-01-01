  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الإسلامي : صور الأسير أبو هواش دليل على إجرام الاحتلال ووحشيته

الإثنين 27 ديسمبر 2021 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي : صور الأسير أبو هواش دليل على إجرام الاحتلال ووحشيته



غزة/ سما /

قال طارق عز الدين المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، اليوم الإثنين، إن الصور الأولية التي نشرت للأسير هشام أبو هواش الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم (133) على التوالي ضد سياسة الاعتقال الإداري، دليل إجرام الاحتلال ووحشيته، وتثبت حجم الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأسراه.

وأضاف عز الدين في تصريح صحفي له، “لقد أمعن الاحتلال في ممارساته القمعية بحق الأسرى والأسير أبو هواش على وجه الخصوص، الذي يثبت يومًا بعد يوم صلابته أمام عنجهية الاحتلال ومخابراته التي تعمل على ملاحقة أبناء شعبنا”.

وتابع أن “الأسير هشام أبو هواش والذي يحمل روحه على كفه يعد مشروع شهادة ويمثل أصالة المقاومة وعنوان الصمود لشعبنا، الذي يخوض حربًا مفتوحة ضد قطعان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، فهذا الصمود المتجذر والممتد من شمال فلسطين إلى جنوبها لا يمكن أن يهزم مهما بلغت التضحيات”.

واعتبر الناطق باسم الجهاد عن الضفة أن مماطلة مخابرات الاحتلال في إطلاق سراح الأسير أبو هواش بمثابة قرار إعدام اتخذته بحقه، وهذا ما يستوجب الوقوف بكل حزم للتصدي لهذه السياسة الإجرامية.

وأضاف عز الدين “على الاحتلال أن يعي جيدًا أن حركة الجهاد الإسلامي وكما أعلنها الأمين العام أكثر من مرة أن أسرانا ليسوا وحدهم ولن نقف مكتوفي الأيدي إذا أصاب الأسير أبو هواش أي مكروه لا سمح الله”.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإيراني يتحدث عن "شخصية فريدة من نوعها" على صعيد العالم سيخلدها التاريخ

الصحة: تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون بغزة ومقبلون على مرحلة عصيبة

إسرائيل ترد على تهديدات إيران بشأن ديمونا: جاهزون للتصدي لاعتداءات صاروخية تشمل اطلاق الاف الصواريخ

إليعازر ماروم: إسرائيل تقترب بسرعة من حقيقة ضرب طهران.. ونستعد لرد إيراني من فلسطين وحزب الله

الفتوى التي أقامت الدنيا بمصر ولم تقعدها

بعد عامين من ظهوره... دراسة أمريكية تكشف حقائق جديدة ومثيرة للقلق حول فيروس كورونا

"خدعة أخرى".. الجزائر ترد على الرباط بشأن "خريطة المغرب الكاملة" خلال فعاليات الجامعة العربية

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سرايا

صحيفة : فصائل المقاومة تبلغ الوسطاء رفضها "تسهيلات شكلية"

لهذا السبب .. اسرائيل تبلغ مصر استعدادها لتنفيذ بعض المطالب الفلسطينية

الصحة : ارتفاع المصابين بمتحور "أوميكرون" إلى 35

المحامي جواد بولس: الاحتلال يُجمد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا

الاتصالات الفلسطينية