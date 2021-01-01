الصحة الإسرائيلية: تسجيل 1760 إصابة بكورونا ونصفهم بـ"أوميكرون"

القدس المحتلة / سما /

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، تسجيل 1760 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء قرابة 94 ألف فحص لكورونا، ونسبة الفحوصات الموجبة 1.87%. واستقر عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة في المستشفيات عند 87 مريضا بينهم 38 يخضعون لتنفس اصطناعي. كما استقر معامل تناقل العدوى عند 1.41. وحصيلة الوفيات 8242 منذ بداية الجائحة.

وحسب تقارير استعرضت خلال مداولات عبر الفيديو أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم، فإن الإصابات بمتحورة "أوميكرون" تتضاعف كل يومين ونصف اليوم، وأن 50% من مجمل المصابين بالعدوى واجتازوا تحقيقا وبائيا كان حاملا للمتحورة الجديدة.

وقال بينيت خلال المداولات إن "لا أحد، خاصة من لديه أولاد في جهاز التعليم، سيفلت من هذه الموجة، بهذا الشكل أو ذاك، حتى لو كان رئيس الحكومة". ودخل بينيت إلى حجر صحي، أمس، بعدما تبين أن ابنته أصيبت بكورونا.

وسيجري في مستشفى "شيبا"، اليوم، بحثا جديدا سيتلقى خلاله نحو 150 شخصا جرعة رابعة ضد كورونا من أجل فحص نجاعة هذه الجرعة.

وارتفع عدد مرضى كورونا المؤكدين إلى أكثر من 13 ألفا، بينهم 1118 مريضا أصيبوا بمتحورة "أوميكرون"، بينهم 723 شخصا عادوا من خارج البلاد، حسب معطيات وزارة الصحة من أمس.

واليوم، دخلت قيود كورونا في المجمعات والأماكن التجارية والدراسة في البلدات التي يوجد فيها انتشار واسع للفيروس حيز التنفيذ، بعد أن صادقت عليها لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، أمس.

ووفقا للقيود الجديدة، فإن دخول الزبائن والعاملين إلى الحوانيت التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع، وبضمنها المجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، سيكون مسموحا لمن بحوزته الشارة الخضراء، وذلك باستثناء الدخول إلى حوانيت تقدم خدمات حيوية، وبضمنها شبكات التسويق والبقالات والصيدليات، التي لن تخضع لتعليمات الشارة الخضراء، وإنما ستعمل هذه الأماكن بموجب الشارة البنفسجية، أي وجود شخص واحد في 15 مترا مربعا.

وبدءا من اليوم، سيتعلم طلاب المدارس في البلدات الحمراء والبرتقالية، مثل يافا وسخنين ومعليا وكفر ياسيف وعدد من الأحياء في القدس، عن بعد. ويسري ذلك على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وصادقت اللجنة البرلمانية على استمرار هذه القيود لمدة تسعة أيام، وليس لأسبوعين مثلما طلبت وزارة الصحة. والهدف من هذه القيود لجم تزايد انتشار الفيروس وخاصة متحورة "أوميكرون".