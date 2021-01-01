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الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 27 ديسمبر 2021 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و142 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و142 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 121 حالة، بعد إجراء 1491 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 189979 إصابة، والحالات النشطة 1600 حالة، والمتعافين 186686 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1693 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 46 حالة.

أشارت إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 537500 شخصاً.

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