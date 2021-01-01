الاحتلال يصيب شابا بقنبلة غاز ويعتقل ثلاثة آخرين في قلنديا وبدّو

القدس المحتلة / سما /

أُصيب شاب، الليلة الماضية، بقنبلة غاز في قدمه، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس، وأُعتقل ثلاثة آخرون.

وذكرت مصادر محلية ، أن الشاب مصعب حمّاد أصيب بجروح، جراء إصابته بقنبلة غاز في قدمه، عندما ألقاها جنود الاحتلال صوب منزله بالمخيم.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر قسّام حماد، ومحمد حماد، بعد أن داهمت منزليهما في المخيم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمير عبد الفتاح حميدان، بعد أن داهمت منزله، وعبثت بمحتوياته في بدّو شمال غرب القدس.