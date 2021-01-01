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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 27 ديسمبر 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الاثنين.

* "هآرتس": 

  • شهادات ستة فلسطينيين من القدس الشرقية تعرضوا لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب بشكل ممنهج من قبل الشرطة الإسرائيلية وتقديم لائحة اتهام ضد شرطي بتهمة "الاعتداء دون سبب" 

  • 22 امرأة قدمن شكاوى ضد الكاتب المعروف المتدين حاييم فولدر لاعتدائه عليهن جنسيا 

  • مقتل سيدة بتفجير مركبتها في الرملة وإصابة ابنتها وحفيدتها بجروح متوسطة وطفيفة 

  • "كابنيت كورونا": قريبا سيتم الغاء التقييدات في المطار 

  • غانتس يتراجع عن قراره اغلاق اذاعة الجيش 

  • وفاة ديزموند توتو من قادة النضال ضد "الأبرتهايد" في جنوب افريقيا 

  • روغل الفر يكتب: عنف قاتل ضد الفلسطينيين لدعم حركة الاستيطان 

* "يديعوت احرونوت": 

  • مدير عام وزارة المعارف تؤيد تطعيم الأولاد في المدارس بعكس الوزيرة التي تعارض ذلك 

  • وزارة الصحة توصي بإلغاء العزل الصحي عن المطعمين حتى ان أصيبوا  "بأوميكرون"

  • اقرار خطة للبناء الاستيطاني الجديد في الجولان السوري

  • الوزير الوحيد الذي لم يشارك بالاجتماع بالجولان عيساوي فريج من ميرتس 

  • بنيت ووزيرة المعارف في العزل الصحي بعد اصابة بناتهم بكورونا 

  • نفوق آلاف الطيور المهاجرة في الحولة شمال البلاد بسبب انفلونزا الطيور 

* "معاريف": 

- 700 ألف تلميذ بالحجر الصحي بسبب المتحور الجديد 

- اجتياز كافة الخطوط الحمراء: انفجار عبوة ناسفة في مركبة أودت بحياة سيدة واصابة ابنتها وحفيدتها الطفلة بجروح 

  • منذ تفشي "كورونا" لم يتم اضافة سرير واحد للجهاز الصحي 

  • نتنياهو يطالب بطرد الآلاف من اعضاء الليكود الجدد الذين يريدون تغييره من رئاسة الليكود ويدّعي انهم يشكلون خطرا عليه وعلى الدولة 

#الصحف الإسرائيلية

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