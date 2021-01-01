فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الاثنين.
* "هآرتس":
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شهادات ستة فلسطينيين من القدس الشرقية تعرضوا لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب بشكل ممنهج من قبل الشرطة الإسرائيلية وتقديم لائحة اتهام ضد شرطي بتهمة "الاعتداء دون سبب"
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22 امرأة قدمن شكاوى ضد الكاتب المعروف المتدين حاييم فولدر لاعتدائه عليهن جنسيا
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مقتل سيدة بتفجير مركبتها في الرملة وإصابة ابنتها وحفيدتها بجروح متوسطة وطفيفة
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"كابنيت كورونا": قريبا سيتم الغاء التقييدات في المطار
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غانتس يتراجع عن قراره اغلاق اذاعة الجيش
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وفاة ديزموند توتو من قادة النضال ضد "الأبرتهايد" في جنوب افريقيا
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روغل الفر يكتب: عنف قاتل ضد الفلسطينيين لدعم حركة الاستيطان
* "يديعوت احرونوت":
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مدير عام وزارة المعارف تؤيد تطعيم الأولاد في المدارس بعكس الوزيرة التي تعارض ذلك
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وزارة الصحة توصي بإلغاء العزل الصحي عن المطعمين حتى ان أصيبوا "بأوميكرون"
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اقرار خطة للبناء الاستيطاني الجديد في الجولان السوري
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الوزير الوحيد الذي لم يشارك بالاجتماع بالجولان عيساوي فريج من ميرتس
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بنيت ووزيرة المعارف في العزل الصحي بعد اصابة بناتهم بكورونا
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نفوق آلاف الطيور المهاجرة في الحولة شمال البلاد بسبب انفلونزا الطيور
* "معاريف":
- 700 ألف تلميذ بالحجر الصحي بسبب المتحور الجديد
- اجتياز كافة الخطوط الحمراء: انفجار عبوة ناسفة في مركبة أودت بحياة سيدة واصابة ابنتها وحفيدتها الطفلة بجروح
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منذ تفشي "كورونا" لم يتم اضافة سرير واحد للجهاز الصحي
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نتنياهو يطالب بطرد الآلاف من اعضاء الليكود الجدد الذين يريدون تغييره من رئاسة الليكود ويدّعي انهم يشكلون خطرا عليه وعلى الدولة