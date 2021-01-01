أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية والفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، على صدر صفحاتها الأولى تأكيد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن شعبنا لن يسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وسيبقى صامدا متمسكا بحقوقه.

كما تناولت قرار الاحتلال تجميد الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام أبو هواش بعد 132 يوما من اضرابه عن الطعام.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- أبو ردينة: شعبنا لن يسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

- الرئيس يعزي رئيس جنوب افريقيا بوفاة المناضل ديزموند توتو

- نقل الأسير أبو هواش إلى المستشفى في وضع صحي حرج

- رئيس جنوب أفريقيا: تميز الأسقف توتو بذكاء لافت ونزاهة ولم تقو عليه قوات الفصل العنصري

- الشيخ يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية لشعبنا

- عساف: طواقمنا تعمل على فضح جرائم الاحتلال والمستوطنين خاصة في قرى المواجهة

- توضيح من «القضاء الأعلى» حول قرار تعليق العمل أمام هيئات الجنايات

- اعتماد النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

- 7 وفيات و176 إصابة جديدة بكورونا و277 حالة تعاف

- الحكومة الإسرائيلية تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل

* "الأيام":

- أبو ردينة: شعبنا لن يسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

- الرئيس يعزي بوفاة الأسقف ديسموند توتو

- تواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم

- ساحات مواجهة واصابات واعتقالات في محافظات عدة

- الاحتلال يجمد الاعتقال الاداري بحق الأسير أبو هواش بعد 132 يوما من اضرابه

- المالكي: القيادة تواصل التحرك على كل المستويات لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين

- الاحتلال يبلغ عائلة الشهيد أبو شخيدم بقرار هدم منزلها

- توقيع مذكرة تفاهم لإمداد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز بتمويل قطري

- "كورونا": 7 وفيات ورصد 176 إصابة.. تسجيل أول إصابة "أوميكرون" في القطاع

- الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان

- اسرائيل: "الصحة" تسمح بالاستخدام الطارئ لعقار "فايزر" والحكومة بصدد تشديد قيود "كورونا" على غير المطعمين

- اسرائيل تسرع الاستعدادات لهجوم محتمل ضد ايران

* "القدس":

- حكومة الاحتلال تقر خطة لبناء 7300 وحدة استيطانية في الجولان المحتل

- الاستيلاء على 40 دونما في الخضر.. اصابات خلال مواجهات بعدة مناطق واستهداف الصيادين بغزة

- أبو ردينة: شعبنا لن يسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

- مؤسسات رسمية وأهلية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين

- تسجيل أول اصابة بـ "أوميكرون" في غزة

- كوخافي يوعز بتسريع الاستعدادات لهجوم محتمل ضد ايران

- الاحتلال يبلغ عائلة الشهيد أبو شخيدم بنيته هدم منزلها

- مناورات اسرائيلية بالضفة وغلاف غزة

- الاحتلال يقرر تجميد الاعتقال الاداري بحق الأسير أبو هواش

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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الاثنين.

* "هآرتس":

شهادات ستة فلسطينيين من القدس الشرقية تعرضوا لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب بشكل ممنهج من قبل الشرطة الإسرائيلية وتقديم لائحة اتهام ضد شرطي بتهمة "الاعتداء دون سبب"

22 امرأة قدمن شكاوى ضد الكاتب المعروف المتدين حاييم فولدر لاعتدائه عليهن جنسيا

مقتل سيدة بتفجير مركبتها في الرملة وإصابة ابنتها وحفيدتها بجروح متوسطة وطفيفة

"كابنيت كورونا": قريبا سيتم الغاء التقييدات في المطار

غانتس يتراجع عن قراره اغلاق اذاعة الجيش

وفاة ديزموند توتو من قادة النضال ضد "الأبرتهايد" في جنوب افريقيا

روغل الفر يكتب: عنف قاتل ضد الفلسطينيين لدعم حركة الاستيطان

* "يديعوت احرونوت":

مدير عام وزارة المعارف تؤيد تطعيم الأولاد في المدارس بعكس الوزيرة التي تعارض ذلك

وزارة الصحة توصي بإلغاء العزل الصحي عن المطعمين حتى ان أصيبوا "بأوميكرون"

اقرار خطة للبناء الاستيطاني الجديد في الجولان السوري

الوزير الوحيد الذي لم يشارك بالاجتماع بالجولان عيساوي فريج من ميرتس

بنيت ووزيرة المعارف في العزل الصحي بعد اصابة بناتهم بكورونا

نفوق آلاف الطيور المهاجرة في الحولة شمال البلاد بسبب انفلونزا الطيور

* "معاريف":

- 700 ألف تلميذ بالحجر الصحي بسبب المتحور الجديد

- اجتياز كافة الخطوط الحمراء: انفجار عبوة ناسفة في مركبة أودت بحياة سيدة واصابة ابنتها وحفيدتها الطفلة بجروح

منذ تفشي "كورونا" لم يتم اضافة سرير واحد للجهاز الصحي

نتنياهو يطالب بطرد الآلاف من اعضاء الليكود الجدد الذين يريدون تغييره من رئاسة الليكود ويدّعي انهم يشكلون خطرا عليه وعلى الدولة

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