الاحتلال يعتقل والدة أسيرين ومواطنا من السيلة الحارثية

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، والدة أسيرين ومواطنا من بلدة سيلة الحارثية، وداهمت عدة منازل في يعبد.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السيلة الحارثية واعتقلت والدة الأسيرين غيث وعمر جرادات، إضافة إلى محمد زياد جرادات، وفتشت منزل نجله معتصم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وداهمت عدة منازل عرف من أصحابها: بسام محمد أبو بكر، ونور محمد قبها، ومجد حسن عمارنة، وجميعهم أسرى محررون، وفتشتها بعد إستجواب قاطنيها.

إلى ذلك، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبت حواجز مفاجئة في محيط قرى وبلدات جنوب جنين.