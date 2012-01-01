  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أسترالي ممنوع من مغادرة إسرائيل إلا بعد 8000 عام !

الإثنين 27 ديسمبر 2021 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسترالي ممنوع من مغادرة إسرائيل إلا بعد 8000 عام !



القدس المحتلة / سما /

منعت دعوى طلاق أبا أستراليا لطفلين من مغادرة إسرائيل لمدة 8000 عام تقريبا، بعد أن تقدمت طليقته بشكوى ضده تطالبه بتقديم النفقة لأطفاله.

وانتقل الأسترالي نوعام هابرت، البالغ 44 عاما من العمر للعيش في إسرائيل عام 2012 بهدف أن يكون قريبا من عائلته. 

وعندها قدمت زوجته السابقة إلى المحكمة "طلب منع سفر"، يمنعه من مغادرة إسرائيل لأي سبب كان حتى يدفع "ديونا مستقبلية" من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 مليون دولار في عام 2013. 

وإلى حين أن يدفع الأب المبلغ الإجمالي، يمنع من مغادرة إسرائيل قبل 31 ديسمبر 9999، بدون أية إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة. 

وأوضح هابرت: "منذ عام 2013، وأنا محتجز في إسرائيل". 

ويُعتقد أن هابرت هو واحد من العالقين في إسرائيل بسبب قانون الطلاق.

وقال هابرت في تصريح لموقع News.com.au إن "هناك مواطنين أستراليين آخرين مثله، يتعرضون للاضطهاد من قبل الجهاز القضائي الإسرائيلي فقط لأنهم كانوا متزوجين من إسرائيليات".

الأكثر قراءة اليوم

الصحة: تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون بغزة ومقبلون على مرحلة عصيبة

إليعازر ماروم: إسرائيل تقترب بسرعة من حقيقة ضرب طهران.. ونستعد لرد إيراني من فلسطين وحزب الله

الجيش الإيراني يتحدث عن "شخصية فريدة من نوعها" على صعيد العالم سيخلدها التاريخ

إسرائيل ترد على تهديدات إيران بشأن ديمونا: جاهزون للتصدي لاعتداءات صاروخية تشمل اطلاق الاف الصواريخ

بعد عامين من ظهوره... دراسة أمريكية تكشف حقائق جديدة ومثيرة للقلق حول فيروس كورونا

الفتوى التي أقامت الدنيا بمصر ولم تقعدها

السيسي لمواطن طلب منه هدية: أنا مبهاديش حد وما بديش فلوس لحد

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب .. اسرائيل تبلغ مصر استعدادها لتنفيذ بعض المطالب الفلسطينية

المحامي جواد بولس: الاحتلال يُجمد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا

فلسطين تحذر دول العالم: تحركوا قبل فوات الأوان.. والقيادة لن تنتظر طويلا

إسرائيل ترد على تهديدات إيران بشأن ديمونا: جاهزون للتصدي لاعتداءات صاروخية تشمل اطلاق الاف الصواريخ

اتفاق فلسطيني قطري لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز

الاتصالات الفلسطينية