الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة فى الضفة من بينهم والدة الاسيرين عمر وغيث جرادات

رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات، الذين تتهمها قوات الاحتلال بتنفيذ العملية الفدائية على طريق جنين - نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد زياد جرادات من السيلة الحارثية.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في مناطق مختلفة، عُرف منها اعتقال قسام صابر، ومحمد حسن حماد من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات في مخيم قلنديا ما ادى الى اصابة شاب بالرصاص الحي خلال الاقتحام، كما اعتدت قوات الاحتلال على عائلة حماد.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر أيمن علي اطبيش، ومحمد علي اطبيش، والأسير المحرر المحرر عادل حريبات.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال موسى سويطي من بلدة بيت عوا جنوب الخليل، وخليل عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في بلدة بدو شمال غرب القدس عمير عبد الفتاح حميدان، ومن النصارية شرق نابلس مسعد البلوي، وأنس صابر مفارجة من بلدة بيت لقيا غرب رام الله.