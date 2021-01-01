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حالة الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً

الإثنين 27 ديسمبر 2021 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً



رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الإثنين صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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