المحامي جواد بولس: الاحتلال يُجمد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا

القدس المحتلة / سما /

أعلن المحامي جواد بولس، اليوم الأحد 26/12/2021، أن الاحتلال أصدر قرارًا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا، مؤكدا أنه يقبع في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، أنه تم نقل الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا، من سجن "الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي وما يزال فيها حتّى الساعة، حيث يواجه وضعًا صحيًا حرجًا.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال في كل مرة تقوم بنقله بإعادته إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة لمتابعة صحية حثيثة.

ووفقًا للمحامي جواد بولس ففد أكّد في زيارته الأخيرة له أنّ هشام فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام.