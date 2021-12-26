  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المحامي جواد بولس: الاحتلال يُجمد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا

الأحد 26 ديسمبر 2021 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحامي جواد بولس: الاحتلال يُجمد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا



القدس المحتلة / سما /

أعلن المحامي جواد بولس، اليوم الأحد 26/12/2021، أن الاحتلال أصدر قرارًا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا، مؤكدا أنه يقبع في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، أنه تم نقل الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا، من سجن "الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي وما يزال فيها حتّى الساعة، حيث يواجه وضعًا صحيًا حرجًا.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال في كل مرة تقوم بنقله بإعادته إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة لمتابعة صحية حثيثة.

ووفقًا للمحامي جواد بولس ففد أكّد في زيارته الأخيرة له أنّ هشام فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: إسرائيل تخطط لمنح سلسلة امتيازات اقتصادية لغزة وهي كالتالي ..

ماذا يحدث إذا استخدمت "إسرائيل" قنبلة نووية لقصف إيران؟

مصادر فلسطينية: الفصائل تعطي الوسطاء مهلة جديدة قبل التصعيد

شاهد: وكالات إيرانية تنشر مقطع فيديو كاملا يحاكي قصف مفاعل ديمونا الإسرائيلي

واللا العبري يتحدث عن التحديات العسكرية التي تواجه الجيش الاسرائيلي في المواجهة القادمة مع غزة

الصحة: تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون بغزة ومقبلون على مرحلة عصيبة

إليعازر ماروم: إسرائيل تقترب بسرعة من حقيقة ضرب طهران.. ونستعد لرد إيراني من فلسطين وحزب الله

الأخبار الرئيسية

فلسطين تحذر دول العالم: تحركوا قبل فوات الأوان.. والقيادة لن تنتظر طويلا

إسرائيل ترد على تهديدات إيران بشأن ديمونا: جاهزون للتصدي لاعتداءات صاروخية تشمل اطلاق الاف الصواريخ

اتفاق فلسطيني قطري لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز

النووي الايراني

إليعازر ماروم: إسرائيل تقترب بسرعة من حقيقة ضرب طهران.. ونستعد لرد إيراني من فلسطين وحزب الله

بعد فضيحة منزل غانتس.. صحيفة عبرية تكشف عن فشل أمني جديد يتعلق برئيس وزراء اسرائيل

الاتصالات الفلسطينية