الصحة الإسرائيلية تختبر غدًا فاعلية إمكانية التطعيم بجرعة رابعة من لقاح كورونا

القدس المحتلة / سما /

تختبر الصحة الإسرائيلية، يوم غد الإثنين، فاعلية إمكانية منح الإسرائيليين جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن التجربة ستنطلق غدًا في مركز شيبا الطبي، وهي الأولى من نوعها في العالم التي سيتم فيها إجراء مثل هذه التجربة، كدراسة لفعاليتها.

وستعتمد الدراسة على الأمصال والمناعة، وسيتم اختبارها على 150 عاملًا في المجال الصحي ممن تلقوا الجرعة في شهر أغسطس/ آب الماضي ونتائجهم المصلية أقل من 700، وذلك بهدف فهم فيما إذا كان ينبغي إعطاء جرعة رابعة ولمن ستتم خاصة بعد التوصية التي نشرت بشأن إمكانية منحها لكبار السن فوق الـ 60 عامًا وللعاملين في الطواقم الطبية.