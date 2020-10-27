يواجه وضعا صحيا حرجا... نقل الأسير أبو هواش إلى مستشفى "أساف هروفيه"

رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يوما من سجن "الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وما يزال فيها حتّى الساعة، حيث يواجه وضعا صحيا حرجا.

وأضاف نادي الأسير، في بيان له، أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد في كل مرة تقوم فيها بنقل الأسير أبو هواش إلى المستشفى إعادته إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة لمتابعة صحية حثيثة.

يذكر أن المحامي جواد بولس، أكّد عقب زيارته الأخيرة للأسير أبو هواش، أنّه فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام.

والأسير أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق.