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اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مخيم الجلزون

الأحد 26 ديسمبر 2021 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مخيم الجلزون



رام الله / سما /

 اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرب مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأوضحت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال مسيرة انطلقت من مخيم الجلزون بمشاركة المئات، إسنادا ودعما لأبناء شعبنا في القرى التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون محمود مبارك أن هذه الفعالية تأتي في إطار مساندة أهلنا في القرى التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل مستمر بدعم وحماية قوات الاحتلال.

ودعا مبارك أبناء شعبنا إلى التكاتف لمواجهة اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال.

#مواجهات #قوات الاحتلال #مخيم الجلزون

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