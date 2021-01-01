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"خدعة أخرى".. الجزائر ترد على الرباط بشأن "خريطة المغرب الكاملة" خلال فعاليات الجامعة العربية

الأحد 26 ديسمبر 2021 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"خدعة أخرى".. الجزائر ترد على الرباط بشأن "خريطة المغرب الكاملة" خلال فعاليات الجامعة العربية



الجزائر /سما/

قال المبعوث الجزائري الخاص المكلف بـ"الصحراء الغربية" والمغرب العربي، عمار بلاني، إن تصريحات المغرب الأخيرة بشأن "خريطة المملكة الكاملة" عبارة عن "تضليل سافر" و"خدعة أخرى".

وأوضح في حديثه مع وكالة الأنباء الجزائرية أن "مصادر رسمية مغربية تواصل باستمرار مشروعها التضليلي السافر ودعايتها الكاذبة بخصوص عقد القمة العربية المقبلة المزمع تنظيمها في شهر مارس المقبل بالجزائر، حيث جندت من خلال بوقها الرسمي (وكالة المغرب العربي للأنباء) أذنابها، بخصوص خريطة جديدة مزعومة تضم الإقليم المحتل من الصحراء الغربية، والتي تكون أمانة الجامعة العربية قد أقرتها مؤخرا".

وأضاف أن "وسائل الإعلام المغربية المضللة من قبل الجهات الرسمية في بلادها وقعت في فخ كذبة مكشوفة يسهل دحضها لتعرية هذه الخدعة الجديدة".            

وأشار بلاني إلى أن الخريطة الموحدة التي لا تشير لحدود الدول الأعضاء "ليست بالأمر الجديد ولطالما ظهرت في الموقع الرسمي للجامعة العربية"، مضيفا أن الخريطة نفسها، دون تحديد لحدود الدول الأعضاء، "قد صودق عليها في وقتها من قبل اتحاد المغرب العربي".

وذكر الدبلوماسي أن قضية الخريطة أثيرت بعد الاحتجاج "شديد اللهجة" للممثلية الجزائرية على النشر "غير المقبول" لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة لخريطة تضم الصحراء الغربية، مضيفا أن "أمانة الجامعة العربية وجهت مذكرة تأمر فيها كافة الهيئات تحت الوصاية باعتماد الخريطة الرسمية الوحيدة المعترف بها من طرف جامعة الدول العربية، والتي هي محل توافق".

وقال إن "الأمر يتعلق بمناورة تضليلية تهدف إلى إخراج الدوافع الحقيقية عن سياقها والتي حملت أمانة الجامعة العربية على إعداد هذه المذكرة التصويبية من أجل جعلها حدثا وهميا لا وجود له إلا في العقول المخادعة لهؤلاء الذين يبدعون في فنون التلاعب والخداع".

يذكر أن وكالة الأنباء المغربية أفادت، أمس السبت، بأن جامعة الدول العربية وجهت مذكرة إلى جميع المنظمات والهيئات المنضوية تحت لوائها، توصيها باعتماد "خريطة المغرب كاملة" في الفعاليات التي تنظمها.

#الجزائر #المغرب #الصحراء المغربية

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