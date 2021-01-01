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الجيش الإيراني يتحدث عن "شخصية فريدة من نوعها" على صعيد العالم سيخلدها التاريخ

الأحد 26 ديسمبر 2021 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإيراني يتحدث عن "شخصية فريدة من نوعها" على صعيد العالم سيخلدها التاريخ



طهران /سما/

وصف الجيش لإيراني، قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، بـ"الشخصية الفريدة من نوعها على صعيد العالم".

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، شاهين تقي خاني، في تصريحات مع موقع ايران بالعربي، مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لمقتل قاسم سليماني، إن "سليماني طيلة حياته جسّد الصمود والمقاومة أمام العدو والاستكبار العالمي والقوى العظمى، والتواضع أمام المواطنين".

وأضاف أن "الشهيد سليماني كان نجمة مضيئة في عالمنا، وبرز في الإدارة والقيادة والأخلاق وخدمة ولاية الفقيه وطاعته"، مؤكدا أنه كان يحمل شخصية فريدة من نوعها على صعيد المنطقة والعالم وسيخلده التاريخ.

وقُتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

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