الوزير عساف يجتمع بمدراء وطواقم الإعلام الرسمي في شمال الضفة

رام الله / سما /

اجتمع المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف بمدراء مكاتب تلفزيون فلسطين ووكالة "وفا" وصحيفة الحياة الجديدة، والطواقم الصحفية العاملة في الإعلام الرسمي في شمال الضفة، للاطلاع على إمكانياتهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان أوسع تغطية إعلامية لعدوان الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا، خاصة في قرى المواجهة مع المستوطنين.

وثمّن عساف، خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب التلفزيون في محافظة نابلس، اليوم الأحد، الجهود التي بذلتها طواقم الإعلام الرسمي، وأكد العمل على توفير كافة الاحتياجات لضمان فضح جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين في قرى المواجهة بشكل خاص، ودعما لصمود شعبنا وتعزيز الرواية الفلسطينية حول جرائم الاحتلال بالصورة الحية والشهود.

وعقب هذه الاجتماعات، التقى المشرف العام على الإعلام الرسمي يرافقه المدراء العامون المعنيون في الإعلام الرسمي، في مقر إقليم حركة "فتح"، أمين سر الإقليم في نابلس محمد حمدان وأعضاء الإقليم، حيث جرى بحث سبل تعزيز صمود المواطنين من خلال الإعلام الرسمي وأذرعه الصحفية وإيصال صوتهم لكل العالم، مشيدا بالدور الذي تقوم به حركة "فتح" في قيادة المقاومة الشعبية والتصدي للمستوطنين.

بدوره، شكر أمين سر إقليم "فتح" في نابلس المشرف العام الوزير أحمد عساف على الدور الهام والوطني النضالي الذي يلعبه تلفزيون فلسطين ومؤسسات الإعلام الرسمي كافة في نقل الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا، خاصة في الأيام الأخيرة.

كما توجه الوزير عساف وأمين سر إقليم نابلس والوفد المرافق إلى قرية برقة والتقوا هناك مع الفعاليات الرسمية والتنظيمية والشعبية، ثم قاموا بجولة في مناطق التماس وزاروا منازل المواطنين الأكثر تضررا من عدوان المستوطنين وجيش الاحتلال خلال الأيام الأخيرة.

وأعلن الوزير عساف أنه وضع كافة إمكانيات الإعلام الرسمي وتلفزيون فلسطين بشكل خاص لتغطية جرائم الاحتلال في قرى شمال الضفة بشكل عام وقرى المواجهة بشكل خاص.

وشدد على أن تعليماته تشمل نقل الرواية الفلسطينية بحقيقتها العادلة بكافة اللغات لضمان فضح جرائم الاحتلال والمستوطنين على أوسع نطاق.