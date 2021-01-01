الرجوب يؤكد على دور المدرب في صناعة اللاعب المؤهل

أريحا /سما/

اختتم اتحاد ألعاب القوى، اليوم الأحد، دورة المستوى الأول لمدربي ألعاب القوى، التي نظمها الاتحاد في هيئة التدريب العسكري بمحافظة أريحا والأغوار، تحت إشراف الاتحاد الآسيوي والدولي، بمشاركة 22 مدربا من كلا الجنسين.

وحضر فعاليات التخريج، رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ومسيّر هيئة التدريب العسكري العميد بسام الجربي، ورئيس اتحاد ألعاب القوى مازن الخطيب.

وأشاد الفريق الرجوب بالدورة التي استهدفت تأهيل مدربين في رياضات ألعاب القوى، وتمنى التوفيق لكافة الخريجين، مؤكدا أن دورهم يتجسد في صناعة لاعبين مؤهلين وقادرين على المنافسة في المحافل الدولية.

وأكد أن الرياضة باتت إحدى أدوات نضال الشعب الفلسطيني في إيصال رسالته للعالم بمنظور قيمي رياضي، من خلال لاعب يملك الإرادة والإمكانيات التي تؤهله لاعتلاء منصات التتويج.

وأشار إلى أنه خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير للجنة الأولمبية، اتخذت قرارات من شأنها الارتقاء بمنظومة الرياضة الوطنية، وهي مأسسة الحركة الرياضية، والعمل على بناء خط إنتاج لاعبين قادرين ومؤهلين، وفصل الرياضة عن كافة التجاذبات السياسية والجهوية بمنظور جمعي لكافة أطياف الشعب الفلسطيني.

كما ثمن الفريق الرجوب جهد هيئة التدريب العسكري في استضافة الدورة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس بالإيجاب على المشاركين الذين تعايشوا داخل مؤسسة وطنية يحكمها الانضباط وتشكيل الوعي بكل ما له علاقة بفلسطين وبناء الإنسان والوطن.

بدوره، أشاد العميد الجربي بدور الفريق جبريل الرجوب في دعم وتطوير الرياضة الفلسطينية، وإيصالها للمحافل الدولية، وقال: "لقد تشرفنا باستضافة الدورة والمشاركين فيها، ونحن متأكدون من أنهم استفادوا ليس فقط على مستوى الرياضة، ولكن اجتماعيا بالتعرف على الحياة العسكرية، فنحن نريد بناء جسور العلاقة بيننا وبين جميع مكونات الشعب الفلسطيني".

بدوره، أعرب ممثل الاتحاد الدولي لألعاب القوى المصري حمدي عبد الرحيم، الذي حضر التخريج عبر تقنية الاتصال المرئي، عن سعادته بنجاح الدورة وتواجد عدد كبير من المشاركات، وثمن جهد الاتحاد المثمر بتحقيق أهداف الدورة المتمثلة بإعداد مدربين واعدين قادرين على إكمال المسيرة التدريبية وتحقيق نتائج مبشرة للاعبين، شاكراً هيئة التدريب العسكري على استضافة الدورة.

وفي الختام، جرى تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات عليهم وعلى كافة المشاركين بنجاح الدورة.