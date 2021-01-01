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الإسلامية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات مواجهة التهديدات السيبرانية

الأحد 26 ديسمبر 2021 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإسلامية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات مواجهة التهديدات السيبرانية



غزة /سما/

نظم قسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية بغزة اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "الاستراتيجيات الاعلامية الفلسطينية في مواجهة التهديدات السيبرانية".

وترأس الورشة د.أحمد عرابي الترك أستاذ الإعلام بالجامعة الإسلامية، بمشاركة كلٌ من د.إسلام شهوان المختص بالشأن الأمني وأشرف مشتهى الخبير في الأمن القومي والاعلام الرقمي ومحمد أبو هربيد خبير التوعية المجتمعية والاعلام، ود. أمين وافي رئيس قسم الصحافة بالجامعة الإسلامية، وعدد من طلبة الدراسات العليا في قسم الصحافة.

وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسة وهي: مفهوم السيبرانية وتحدث في هذا الجانب مشتهى وقدم شرحًا مفصلا عن السيبرانية أهدافها وتفاصيلها.

بدوره، تحدث شهوان في المحور الثاني عن التهديدات السيبرانية وعرض بعض النماذج المتعلقة بالموضوع.

من جهته، أوضح أبو هربيد الاستراتيجيات الإعلامية في مواجهات التهديدات السيبرانية.

وتحدث في هذا الجانب تفاصيل عن التهديدات السيبرانية الحاصلة على أرض الواقع ودور الصحفيين في توعية الجمهور لمخاطرها وآلية مواجهتها والتصدي لها.

يذكر أن الورشة تأتي ضمن الأنشطة اللامنهجية التي يقوم بها طلبة الدراسات العليا بقسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية، ضمن مساق الإعلام الفلسطيني وقضايا المجتمع.

#الجامعة الإسلامية #قطاع غزة

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