تظاهرة بأم الفحم الخميس ضد اعتداءات المستوطنين

نابلس / سما /

دعت اللجنة الشعبية في أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل الأحد، أهالي المدينة ومنطقة وادي عارة للمشاركة في تظاهرة ضد اعتداءات المستوطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت يوم الخميس المقبل.

وجاء في الدعوة أن "اللجنة الشعبية تدعوكم للمشاركة في تظاهرة الغضب والاستنكار على انتهاكات واستفزازات وجرائم أوباش المستوطنين المدعومة من حكومة بينيت الفاشية الغاشمة، والتي تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني العزل، والتي كان آخرها في قرية برقة، وذلك يوم الخميس المقبل الساعة الرابعة مساء في مدخل البلد".

وأشارت اللجنة إلى الشعارات التي سترفعها في التظاهرة، وهي: "الفاشية لن تمر، و"المستوطنات والمستوطنين إلى زوال" و"تسقط حكومة الاحتلال والاستيطان".

وشهد الأسبوع الأخير تصعيداً في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى الفلسطينية خاصة في نابلس.