"لجنة المتابعة" تدعو لتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية ولجان الحماية الشعبية

غزة / سما /

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية الي استثمار الوحدة الميدانية في مواجهة الاحتلال والاسراع في تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية وتطبيق قرارات اجتماع الامناء العامين وقرارات المجلسين الوطني والمركزي وترسيخ الشراكة الوطنية على طريق انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والمواجهة الموحدة للاحتلال والاستيطان

كما دعت لجنة المتابعة الى تشكيل لجان الحماية الشعبية في القرى والبلدات الفلسطينية المحاذية للمستوطنات والتى تتعرض يوميا للاعتداءات المتكررة من عصابات المستوطنين الذين تحميهم وتساندهم حكومة الاحتلال الفاشية

وحيّت لجنة المتابعة جماهير شعبنا التى تتصدي للاحتلال والاستيطان في قرية برقة والقرى المحيطة بها التى هبت لنجدتها ولكافة القرى والبلدات الفلسطينية التى تسطر يوميا آيات البطولة والتصدي في بيتا وبيت دجن والاغوار وغيرها من القرى الفلسطينية وطالبت بتعزيز صمود المواطنين في هذه القرى والبلدات وتوفير مقومات الصمود لهم على اراضيهم

كما حيّت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية صمود الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ودعت لاوسع حملة تضامن معهم خاصة المضربين عن الطعام وحذرت من العواقب الوخيمة لاستمرار حملة القمع ضدهم من مصلحة السجون وجيش الاحتلال

و تقدمت لجنة المتابعة بالتهاني للطوائف المسيحية بمناسبة الاعياد وتمنت لهم ولكل ابناء شعبنا الحرية والسلام

وهنأت لجنة المتابعة الرفاق في طلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للانطلاقة مؤكدين على مسيرة العمل الكفاحي المشترك

وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية قد عقدت اجتماعها الدوري في غزة بمشاركة جميع القوى والفصائل