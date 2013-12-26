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7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة خلف القضبان

الأحد 26 ديسمبر 2021 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة خلف القضبان



رام الله / سما /

دخل 7 أسرى، اليوم الأحد، أعواماً جديدة خلف القضبان؛ وهؤلاء الأسرى هم؛ الأسير شحادة محمد شحادة التعمري (32 عاماً)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه التاسع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/12/2013م، وهو محكوم بالسجن 10 أعوام.

الأسير سامي عمر سامي الهريني (34 عاماً)، من دخل محافظة بيت لحم، يدخل عامه التاسع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/12/2013م، وهو محكوم بالسجن 17 عاماً.

الأسير محمد محمود سالم الصبارنة (61 عاماً)، من محافظة الخليل، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/12/2004م، وهو محكوم بالسجن 25 عاماً، الأسير فهمي نائل فهمي طبيب (23 عاماً)، من محافظة قلقيلية، دخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/12/2014م، وهو محكوم بالسجن 14 عاماً.

والأسير محمد علي عبد الرحمن بدوان (24 عاماً)، من محافظة قلقيلية، دخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/12/2014م، وهو محكوم بالسجن 17 عاماً.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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