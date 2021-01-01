وفاة طالبة من المغير شرق رام الله بسكتة قلبية

رام الله / سما /

توفيت الطالبة رؤيا عبد الحكيم الحاج محمد (13 عاماً) من بلدة المغير شرق رام الله، بسكتة قلبية خلال وقوفها بالطابور الصباحي بمدرستها صباح اليوم الأحد.

وقال والدها عبد الحكيم الحج محمد، “إن ابنتي رؤيا سقطت على الأرض خلال وقوفها بالطابور الصباحي اليوم، بمدرسة بنات المغير، ونقلت إلى المستشفى، وتبين وفاتها بسكتة قلبية”.

وأضاف الحج محمد، “إن ابنتي لم تكن تعاني من أية أعراض مرضية، استيقظت باكرًا ودرست لامتحانها، ثم انطلقت إلى مدرستها”.

وشيع جثمان الطالبة رؤيا حج محمد عصر اليوم، بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد المغير، ثم ووري جثمانها الثرى في مقبرة القرية.

من جانبها، قالت مدير عام تربية بيرزيت، د. سهير القاسم لـ”القدس”دوت كوم، “إن تقرير الطب الوقائي في وزارة الصحة أظهر أن الطالبة رؤيا الحج محمد توفيت بسكتة قلبية، ولم تكن تعاني أية أعراض مرضية في السابق”.

والطالبة رؤية الحج محمد طالبة متفوقة في مدرستها، ومحبوبة ومرحة، ونعتها الأسرة التربوية في مدرستها، وجاء في النعي: “خبرٌ مُفجِعٌ أحْزَنَنا برحيل طالبتنا العزيزة رؤيا حكيم الحج محمد، الصف السابع، عرفناها في مدرستِنا، مدرسة المغير، محبة لزميلاتها ومعلماتها، مُشْرِقًة بإطلالتها، طيبة الحديث والمَعْشَر، نُعزِّي أهلها وذويها، ونُعزِّي أنفسَنا برحيلها، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر وتحتسب أجرك عند الله، عظم الله أجركم، الله يرحمها ويغفر لها ويصبر عائلتها، رحمك الله يا رؤيا وأسكنك فسيح جناته”.