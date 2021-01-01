قلقيلية: إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال وقفة إسناد لأهالي برقة

قلقيلية / سما /

أصيب عددٌ من الشبان واعتقل آخرون، مساء اليوم الأحد، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة نظمها نشطاء على شارع نابلس – قلقيلية قرب قرية الفندق، إسنادا لأهالي برقة شمال غرب نابلس الذين يتعرضون لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين.

وأفاد الناشط عاكف جمعة، بأن المشاركين في الوقفة رفعوا علم فلسطين ورددوا الشعارات المنددة باعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا، خاصة في قرية برقة، والتي تتم بحماية قوات الاحتلال.

وأشار جمعة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق عولجوا ميدانيا، إضافة لاعتقال آخرين.