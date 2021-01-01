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الصحة الأردنية تعلن عن ارتفاع كبير بإصابات "أوميكرون"

الأحد 26 ديسمبر 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الأردنية تعلن عن ارتفاع كبير بإصابات "أوميكرون"



عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" اليوم الأحد، في المملكة.

وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، عادل البلبيسي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن "الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصلت إلى 328 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية".

وأكد البلبيسي أن "وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعا وبكل شفافية".

من جهته قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، إن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الإصابات بمتحور "أوميكرون".

وأضاف خلال لقاء مع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، أن "كافة الإصابات بالمتحور الجديد أعراضها خفيفة، ولا يحتاج أي من المصابين للدخول إلى المستشفيات وذلك نتيجة تلقيهم جرعتي اللقاح على الأقل".

وكشف أن "الاصابات بـ"أوميكرون" ستستمر بالزيادة حتى يصبح النسخة السائدة.

#الاردن #الصحة الاردنية #فيروس كورونا #متحور أوميكرون

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