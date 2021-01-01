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إسرائيل ترد على تهديدات إيران بشأن ديمونا: جاهزون للتصدي لاعتداءات صاروخية تشمل اطلاق الاف الصواريخ

الأحد 26 ديسمبر 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترد على تهديدات إيران بشأن ديمونا: جاهزون للتصدي لاعتداءات صاروخية تشمل اطلاق الاف الصواريخ



القدس المحتلة / سما /

قال قائد قيادة الجبهة الداخلية الاسرائيلية الميجر جنرال أوري غوردين ان اسرائيل جاهزة للتصدي لاعتداءات صاروخية تشمل اطلاق الاف الصواريخ على أراضيها.

وأكد وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، أنه يجب على اسرائيل من ناحية أخرى مواصلة استعداداتها وتحسين جاهزيتها للتعامل مع هذا السيناريو الى جانب سد النواقص القائمة في مجال تحصين الجبهة الداخلية.

وعلى صعيد اخر اضاف غوردين ان افراد وحدات القيادة المكلفة باجراء حملة التطعيم في المجتمع العربي ضد كورونا يُسْتَقْبَلون بترحاب من قبل مواطنيه وأن العلاقات بين قيادة الجيش وسكان المجتمع العربي تحسنت مؤخرا .

وكانت صحيفة طهران تايمس الايرانية قد هدد اليوم مرة اخرى بشن هجمات صاروخية على اسرائيل في حال اقدام الاخيرة على ضرب المنشآت النووية الايرانية، ونشرت الصحيفة اقوال مسؤولين في الحرس الثوري يتوعدون بضرب المفاعل النووي الاسرائيلي في ديمونا.

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