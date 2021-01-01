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اتفاق فلسطيني قطري لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز

الأحد 26 ديسمبر 2021 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق فلسطيني قطري لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز



غزة / سما /

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، اليوم الأحد.

وأوضح السفير العمادي أن مذكرة التفاهم وقّعها مع كل من م. ظافر ملحم -ممثلا عن سلطة الطاقة- وأ. وليد سليمان -ممثلا عن شركة غزة لتوليد الكهرباء

وأشار العمادي إلى أن المذكرة تتضمن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

وبموجب مذكرة التفاهم فإن اللجنة القطرية ستقوم بتمويل انشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار أمريكي.

وبيّن السفير العمادي أنه من المقرر أن تقوم شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة الفلسطينية بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل.

وأكد العمادي أنه بموجب الاتفاقية تم الاتفاق على أن تقوم سلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء بزيادة قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى، لتلائم احتياج سكان قطاع غزة المستقبلي من الكهرباء.

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