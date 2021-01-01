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عُمان تشترط تلقي جرعتين على الأقل من لقاح ضد كورونا لغير العمانيين لدخول السلطنة

الأحد 26 ديسمبر 2021 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
عُمان تشترط تلقي جرعتين على الأقل من لقاح ضد كورونا لغير العمانيين لدخول السلطنة



مسقط /سما/

اشترطت السلطات العُمانية تلقي جرعتين على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لغير العمانيين، من عمر 18 عاما فأعلى، لدخول السلطنة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة عقدت اجتماعا اليوم الأحد برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، "لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها، وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة".

ونقلت الوكالة بيانا للجنة جاء فيه أنها قررت بعد أن تدارست الوضع الوبائي على المستويين المحلي والعالمي، وما لوحظ من عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، قررت اتخاذ عدد من الإجراءات ابتداءً من نشر هذا البيان حتى تاريخ 31 من يناير 2022، وهي كالآتي:

"أولا: اشتراط تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى - لغير العمانيين - لدخول سلطنة عُمان من جميع المنافذ.

ثانيا: لا يسمح بالدخول إلى سلطنة عُمان إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص البلمرة (PCR) لمرض كوفيد-19 عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أُجرِي خلال مدّة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.

ثالثا: إلغاء العمل بقرار تعليق دخول سلطنة عُمان من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقا، التي انتشر فيها المتحور (أوميكرون)، وهي: جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق".

كما أكدت اللجنة "على أن التطعيم شرط للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن".

#سلطنة عمان #السلطات العُمانية #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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