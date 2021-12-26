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التحالف يعرض فيديو لـ"تورط حزب الله اللبناني باليمن واستخدام مطار صنعاء"

الأحد 26 ديسمبر 2021 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف يعرض فيديو لـ"تورط حزب الله اللبناني باليمن واستخدام مطار صنعاء"



الرياض /سما/ واس

استعرض المتحدث باسم التحالف العربي لقطات فيديو خلال مؤتمر صحفي، قال إنها "تؤكد تورط حزب الله اللبناني باليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية في تغريدة على موقعها في تويتر، مقطع الفيديو الذي يشير إلى "تورط حزب الله باليمن" بحسب قول المتحدث باسم التحالف.

وأضاف الناطق باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي في بيان اليوم، "حزب الله سرطان أثر على لبنان وامتد للخارج.. تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم".

وأضاف الناطق بأن "اعتداءات حزب الله الإرهابي امتدت من لبنان إلى سوريا فاليمن والسعودية" محملا حزب الله اللبناني المسؤولية عن الضحايا في السعودية واليمن.

#التحالف العربي #السعودية #حزب الله #لبنان #الحوثيون #اليمن #حرب اليمن #جماعة انصار الله #ايران

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