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منظمة تطوّع تنتخب مجلس ادارة جديد

الأحد 26 ديسمبر 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة تطوّع تنتخب مجلس ادارة جديد



رام الله / سما /

عقدت الهيئة العامة لجمعية تطوع للتنمية المجتمعية الخيرية " منظمة تطوع" اجتماعها العادي الثالث في مقرها العام بمدينة رام الله.

وترأس الاجتماع الدكتور عبد الله كميل ، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء الهيئة العامة، مؤكدا على اهمية العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني، وخاصة في ظل التحديات المجتمعية والسياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، منوهاً إلى ضرورة تكاتف الجميع لدعم فكرة منظمة تطوع. 

واستعرض كميل الانجازات الوطنية الهامة التي حققتها منظمة تطوع في فترة قياسية منذ تأسيسها، والتي تركت أثرا ايجابياً لدى فئات واسعة من المجتمع المحلي الفلسطيني والعربي.

وتم افتتاح اعمال الجلسة بقراءة التقريرين الاداري والمالي للاعوام 2018، 2019، 2020 من قبل المدير التنفيذي لمنظمة تطوع ورئيس اللجنة التحضيرية  ايمن استيتية  وعقب  مصادقة اعضاء الهيئة العمومية الحاضرين بالاغلبية على التقارير الادارية والمالية،  تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة، حيث قدم اعضاء مجلس الادارة استقالتهم امام اعضاء الهيئة العمومية، وانتخاب تسعة اعضاء مجلس ادارة جديد بالتزكية، لدورة مدتها عامين. 
وعقد مجلس الادارة الجديد اولى جلساته وتم توزيع المهام الرئيسية لمنظمة تطوع بتسمية الدكتور عبد الله كميل رئيسا لمجلس الإدارة بالاجماع والسيدة رمال ابو عين نائبا لرئيس مجلس الادارة، وكلا من السيد ساجي شماسنة امينا للصندوق والسيدة مها امان الله امينا للسر
وقد تم توزيع اللجان المتخصصه اخيرا على كل اعضاء المجلس على ان يتم اقرار خطط العمل لكافة اللجان من قبل المجلس مطلع الاسبوع القادم وقد أكد المجلس على ان عام 2022 سيكون عاما حافلا بالنشاطات المكثفه والنوعيه

#جمعية تطوع للتنمية المجتمعية

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