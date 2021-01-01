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هنية: قيادة حماس والقسام تتابعان ما يجري مع الأسرى والأسيرات

الأحد 26 ديسمبر 2021 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: قيادة حماس والقسام تتابعان ما يجري مع الأسرى والأسيرات



غزة / سما /

أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قيادة حماس وكتائب القسام تتابعان ما يجري مع الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال.

وحمل هنية خلال اتصال هاتفي مع المحرر أحمد القدرة من خانيونس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات.

وشدّد على أهمية تضافر كل الجهود الوطنية والدولية لنصرة قضية الأسرى والأسيرات، مؤكدًا بالقول "حريتكم أمانة في أعناقنا".

وهنّأ هنية المحرر القدرة من خانيونس جنوب قطاع غزة بالإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 19 عامًا.

وقال "إنّ هذه السنوات هي شرف لك، وهي امتداد لمشوارك الجهادي الطويل الذي بدأته في صفوف الجهاد والمقاومة مع كتائب القسام".

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الله عز وجل أن يكتب هذه السنوات في ميزان حسناته.

#حركة حماس #اسماعيل هنية #كتائب القسام #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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