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الاحتلال يستدعي الأسير المحرر كايد الفسفوس وشقيقيه

الأحد 26 ديسمبر 2021 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستدعي الأسير المحرر كايد الفسفوس وشقيقيه



رام الله / سما /

استدعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، الأسير المحرر كايد الفسفوس، وشقيقه؛ لمراجعة مخابراتها من أجل التحقيق.

وقال شقيق "الفسفوس": "إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلته فجرا في بلدة دورا، وسلّمت أشقاءه الأسيرين المحررين كايد وأكرم، وأخاهما حسن، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق "عصيون".

وكانت قوات الاحتلال، قد أفرجت عن الأسير كايد (32عاماً)، في الرابع عشر من الشهر الجاري، بعد تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 131 يوما، رفضاً لاعتقاله الإداري.

كما أن شقيقه أكرم أسير محرر أفرج عنه قبل عشرة أيام، بعد اعتقاله إداريا.

#قوات الاحتلال #كايد الفسفوس

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