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قتيلة في انفجار سيارة بالرملة

الأحد 26 ديسمبر 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيلة في انفجار سيارة بالرملة



القدس المحتلة / سما /

قُتلت سهام أبو عشبة (43 عاما) في انفجار سيارة بحي الجواريش في مدينة الرملة، بعد ظهر اليوم الأحد.

ووفقا للشرطة الاسرائيلية فإنها تحقق في اتجاهات عدة حول الخلفية، سيما وأنه لا تتوفر أي معلومات عن ملابسات الجريمة ومُنفذها.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن حريقا شب في 3 مركبات إثر انفجار إحداها؛ في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية بعد.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن "طواقم الإطفاء عملت على إخماد حريق شب في عدة مركبات قرب مبان سكنية في حي الجواريش بالرملة".

وأضاف "خلال عمل الطواقم جرى العثور على جثة داخل سيارة، علمًا أن سيارتين احترقتا بالكامل فيما تسببت النيران بأضرار لمبنى سكني قريب".

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا، الساعة 12:03، حول انفجار سيارة في حي الجواريش بالرملة، وأقر طاقم طبي وفاة امرأة بعد العثور عليها فاقدة للوعي داخل سيارة، فيما قدم العلاجات الأولية لامرأة (27 عاما) وابنتها الرضيعة (نصف عام)، إذ وصفت جروحهما بالطفيفة والمتوسطة".

وذكر أحد المضمدين أنه "مع وصولنا المكان تبين لنا إصابة امرأة ورضيعة في أنحاء جسديهما إثر الانفجار، إذ قدمنا لهما العلاجات الأولية قبل نقلهما إلى المستشفى، فيما جرى العثور على امرأة أخرى داخل سيارة، وهي فاقدة للوعي، وجرى إقرار وفاتها في المكان".

وتواصل الشرطة وخبير المتفجرات التحقيق في ملابسات الجريمة.

#اسرائيل #انفجار سيارة #حي الجواريش #مدينة الرملة

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