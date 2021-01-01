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الإغاثة الزراعية تعقد ورشة نقاش حول التغير المناخي وأثره على المجتمعات الريفية

الأحد 26 ديسمبر 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية تعقد ورشة نقاش حول التغير المناخي وأثره على المجتمعات الريفية



غزة / سما /

عقدت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ورشة نقاش حول “التغير المناخي وأثره على المجتمعات الريفية”، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال البيئة وممثلي لجان الحماية المجتمعية.

وتناولت الورشة عرض نموذج خطة المجتمع لمنطقة بيت حانون، وتأثير التغير المناخي على المجتمعات الريفية، والقطاع الزراعي.

وادار الورشة منسق لجان الحماية المجتمعية مدحت حلس، وأشار الى مدى اهتمام الإغاثة الزراعية بتشكيل لجان حماية مجتمعية للحد من مخاطر الكوارث في المجتمع الريفي، واستعرض المنهجيات التنموية ذات العلاقة بالحد من مخاطر الكوارث والتي اعتمدتها الإغاثة في بناء قدرات لجان الحماية المجتمعية.

وأكد المختصون على ضرورة اخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية، كما أشاروا الى ضرورة تشارك الخطط المجتمعية للجان الحماية المجتمعية مع المجتمع بكافة مؤسساته بهدف تعظيم الفائدة للمجتمعات الريفية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المجتمعية، والتواصل والتشبيك مع الجهات ذات الاختصاص في كافة القضايا والمشاكل المجتمعية التي تحتويها الخطة المجتمعية.

يذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع “المجتمعات المرنة: دعم المجتمعات الفلسطينية الضعيفة والمتضررة للانتقال إلى نمو اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وعادلة في قطاع غزة ووادي الأردن” الممول من “BMZ” واشراف من OXFAM-Palestine .

#الاغاثة الزراعية #التغير المناخي

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