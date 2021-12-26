الوزير سدر يشارك باجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب الـ25

رام الله / سما /

شارك وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م إسحق سدر اليوم الأحد الموافق 26/12/2021 في الاجتماع الذي عقده مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات للدورة الـ25 التابع لجامعة الدول العربية اليوم عبر الاتصال المرئي عن بعد برئاسة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزيرها د.م عمرو طلعت.

وتضمنت كلمة معالي وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م اسحق سدر عدة محاور أبرزها حقوق دولة فلسطين بمواردها التكنولوجية بما يشمل تمكينها من تشغيل الجيلين الرابع والخامس وكذلك المعيقات التي تواجة المحتوي الرقمي العربي- وخاصة الفلسطيني- وبالاضافة إلى معالجة الحقوق المالية للدول العربية وفقدان الشركات والحكومات المحلية للعوائد والاعلانات وضرائب القيمة المضافة.

وتطرق معاليه الى ضرورة تفعيل مبادرة الحوار الروسي العربي وكذلك الى قضايا البريد الفلسطيني وتفعيل عضوية دولة فلسطين في الإتحاد البريدي العالمي

وأطلع د.م سدر المشاركين على العديد من المبادرات ومنها التعاون في توعية ودعم الريادة وبناء القدرات في مجالات ذات العلاقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمبادرة المليون مبرمج والأمن السبراني وكذلك التقنيات الجديدة من الذكاء الاصطناعي وتشجيع المبدعين بالمسابقات والمكافآت، وكما تطرق معاليه بالحديث عن انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان ابرزها الحصول على موافقة مبدئية لاستخدام الجيل الرابع من الإتصالات الناقلة.

استنكر معالي الوزير د.م سدر الهجمات المسعورة للمستوطنين على قرية برقا وبيتا في نابلس وغيرها من المناطق في دولة فلسطين المحتلة وكما قال معاليه ” في دولتنا لا فرق بين الوزير والمواطن العادي وكلاهما معرضين للاعتداء كما حصل مع معالي وزير الزراعة رياض العطاري”.

وأكد معاليه على أهمية قطاع الإتصالات ومدى تأثيره على مستقبل الأجيال القادمة، ليتمكنوا من المساهمة في التنمية العالمية ومواكبة التطورات السريعة في المشهد التكنولوجي. متمنياً ترجمة القرارت التي تم إتخاذها إلى مشاريع وأفعال يتم تطبيقها لاحقاً بشكل ملموس.

واختتم م.د سدر مشاركته بتهنئة الحضور بمناسبة السنة الميلادية الجديدة واعياد الميلاد المجيدة متمنيا ان ينعم شعبنا الفلسطيني وكافة شعوبنا العربية بالامن والاستقرار والسلام. كما وجه معاليه تهنئة لسلطنة عُمان على أختيارهم مسقط العاصمة الرقمية العربية لعام 2022 وكذلك من فازوا في المجلس التنفيذي للاتحاد البريد العالمي ومعالي وزير البريد والإتصالات لدولة الجزائر كريم تريكي لموقفه الداعم والمساند لدولة فلسطين.