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نادي الأسير: الأوضاع في سجون الاحتلال ما زالت متوتّرة.. وتتجه نحو التصعيد

الأحد 26 ديسمبر 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: الأوضاع في سجون الاحتلال ما زالت متوتّرة.. وتتجه نحو التصعيد



رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بأن الأوضاع في سجون الاحتلال ما زالت متوتّرة.

وأوضح نادي الأسير أنّ أقسام "حركة حماس" مغلقة، وأنّ حواراً يجري بين الأسرى وإدارة السّجن، لافتاً إلى أنّ الأسرى أكّدوا بأنّه وفي حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم؛ فإنهم سيتّجهون إلى التّصعيد.

وأشار إلى أنّ مطالبهم تتمثّل بعودة الأمور كما كانت عليه في سجن "نفحة" ورفع كافّة العقوبات المفروضة عليهم وإنهاء عزل الأسرى، بالإضافة إلى تركيب هاتف عمومي للأسيرات.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نكّلت بالأسرى في قسم (12) الأسبوع الماضي في سجن "نفحه"، من خلال إخراجهم إلى ساحة السجن "الفورة" في البرد القارس لساعات، وإبقائهم مقيدين، واعتدت على مجموعة منهم بالضرب المبرح، وحوّلت غرف الأسرى إلى زنازين بعد أن جرّدتها من كافة المقتنيات، علاوة على نقل (45) أسيراً منهم من سجن "نفحه" إلى عدّة سجون.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #اسرى حماس

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