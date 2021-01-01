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الجيش الإسرائيلي يحفز جنوده للانضمام إلى الوحدات القتالية

الأحد 26 ديسمبر 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يحفز جنوده للانضمام إلى الوحدات القتالية



القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" العبرية إن الجيش الإسرائيلي يعمل على تشجيع جنوده للاندماج في الكتائب والوحدات القتالية.
 
وبحسب تقرير للقناة، سيضيف الجيش معيارا غير موجودا لدمج الجنود في الوحدات القتالية، وهو الكتلة الاجتماعية والاقتصادية للجندي، والتي تشمل مدينة السكن والحي وحتى الشارع الذي يسكن فيه المرشح للانضمام للوحدات.
 
وأوضح ضابط كبير أن الغرض من المعيار هو "تحقيق الاندماج الاجتماعي ووضع جميع السكان في ألوية المشاة التي لا تتطلب فحصًا أوليًا".
 
ونوهت أنه حتى الآن، كانت هناك ثلاثة معايير تم بموجبها تحديد موضع جندي المشاة - من بين أمور أخرى وفقًا للملف الشخصي والتصنيف النفسي ومجموعة الجودة، والتنبؤ بالنجاح والتحفيز.
 
وذكرت أنه في كتائب بالناحال نشأ وضع باختيار جنود يعيش معظمهم في نفس المدن والأحياء، مقارنة بتقسيم آخر حيث كانت غالبية السكان أقل ضعفًا اجتماعيًا واقتصاديًا و كانت بيانات الجنود التدريبية منخفضة.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #جنود الاحتلال

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