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مستوطنو بؤرتين استيطانيتين يطالبون تعويضات بـ 100 ألف شيكل

الأحد 26 ديسمبر 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنو بؤرتين استيطانيتين يطالبون تعويضات بـ 100 ألف شيكل



القدس المحتلة / سما /

أرسل مستوطنو البؤرتين الاستيطانيتين غولات تسيون ورمات ميغرون رسالة عبر المحامي ميناشي يادو من منظمة هونو يطالبون فيها بتعويض مالي عن هدم منازلهم الشهر الماضي والتي أنشأت بصورة غير قانونية.
 
وذكر مستوطنو البؤرتين للمحامي وفق القناة 7 العبريةأنه خلال عملية الهدم، تم استخدام العنف الشديد ضد عائلاتهم، وتفاجأوا عندما اكتشفوا أن الإخلاء نفسه تم بشكل غير قانوني من قبل عناصر الإدارة المدنية وشرطة حرس الحدود الإسرائيلية.
وجاء في الرسالة- التي أرسلت إلى المستشار القانوني للحكومة-، أن "الهدم تم مخالفة لإجراءات الهدم المنصوص عليها في قانون تخطيط القرى والمباني".
 
وفي الآونة الأخيرة، قضت محكمة عسكرية في الضفة بأن التدمير لمنازل المستوطنين دون الامتثال لبنود قانون التخطيط، غير قانوني. وكذلك فيما يتعلق بمنازل منفذي العمليات بعد عمليات قاتلة "، كتب المحامي يادو في الرسالة.

وطالب المستوطنون بتعويضات من الإدارة المدنية بمبلغ 100،000 شيكل عن المنازل التي تم هدمها وعن الأضرار الثانوية النفسية التي لحقت بهم".
 
ودعا المستوطنون في نهاية رسالتهم إلى إنهاء التطبيق الانتقائي ضد اليهود، مبينين أن تصرف الإدارة والجيش ضد المستوطنين اليهود دون أوامر وخرق للقانون ، يشير إلى استخفاف مشين بحقوق اليهود على الأرض.
 
يذكر أنه تم مؤخرا هدم منازل في البؤرتين الاستيطانيتين غولات تسيون ورمات ميغرون، وأثناء عملية الإخلاء، دمرت القوات منازل المستوطنين وألحقت أضرارا بممتلكاتهم الشخصية، إضافة أنه تم استخدام عنف شديد ضد المستوطنين وأجبر بعضهم على تلقي المساعدة الطبية.

#المستوطنات الإسرائيلية #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل

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