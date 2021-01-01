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خبراء يوصون بفك الحظر عن السفر من إسرائيل للدول الحمراء

الأحد 26 ديسمبر 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء يوصون بفك الحظر عن السفر من إسرائيل للدول الحمراء



القدس المحتلة / سما /

أوصى مجلس الخبراء في وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم (الأحد) رئيس الوزراء نفتالي بينيت برفع الحظر المفروض على السفر إلى الدول ذات اللون الأحمر خلال الأسبوعين المقبلين.
 
وذكر الخبراء وفق القناة 7 العبرية، أن التوصية تأتي على خلفية انتشار سلالة أوميكرون من فيروس كورونا وبسبب الافتراض أنه في غضون أسبوعين تقريبًا، ستحدث معظم الأمراض والعدوى في إسرائيل على أي حال.
 
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على لائحة تصنيف الدول الحمراء التي تنتشر فيها سلالة أوميكرون بشكل كبيرة، وفرضت قيودا على العائدين منها والمسافرين إليها.

#الصحة الإسرائيلية #نفتالي بينيت #اسرائيل #قيود كورونا #فيروس كورونا

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