ماندلبليت: لن نسمح بفرض قيود على غير المطعمين بلا مبرر

القدس المحتلة / سما /

قال مكتب المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت اليوم الأحد، إنه لا ينوي السماح بفرض قيود على غير الملقحين دون مبرر وبائي أو صحي.



وذكر مكتب ماندلبليت وفق القناة 7 العبرية، "كما أوضح ماندلبليت ونائبه راز نازري، فإن القيود تهدف في المقام الأول إلى منع انتشار المرض، وبالتالي فإن فرض القيود يجب أن يستند إلى الرأي المهني لوزارة الصحة".



وأوضح أن القيود الوبائية لا تخدم الغرض الصحي لمكافحة المرض.



وفي الأسبوع الماضي أثارت الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء نفتالي بينيت أفكارًا مختلفة لتشجيع التطعيم، بما في ذلك فرض عقوبات على معارضي اللقاح.