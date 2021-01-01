بالأسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى، إضافة للحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/44) .

وذكرت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/30)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.