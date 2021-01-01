موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة عن الهجمات الإسرائيلية على سوريا

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع إخباري عبري عن تفاصيل جديدة متعلقة بالهجمات التي تشنها إسرائيل بين الحين والآخر على سوريا.

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي، عن مصدر أمني رفيع في إسرائيل، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف ودمر عشرات الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في سوريا والمثلث الحدودي مع الأردن، خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وحسب الموقع، ذكر المصدر الأمني أن هذه الأهداف شملت مخازن أسلحة.

وأوضح أن ذلك الأمر أعاق بشكل كبير جهود حزب الله اللوجستية والعملياتية للتموضع وإنشاء قاعدة مسلحة في جنوب هضبة الجولان.

ووفقا للمصدر، فإن الجيش الإسرائيلي يحافظ على "مستوى عال من الردع ضد حزب الله".

كما أفاد الموقع بأن حزب الله كان يحضر لشن هجمات على إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية بأسلحة تصله من إيران.

يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، آخرها كان في 16 ديسمبر الجاري، حيث قامت مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" بشن 8 ضربات بصواريخ مجنحة مستهدفة محيط مطار دمشق، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمستودع ومقتل شخص.

وقد أصدرت روسيا وإيران وتركيا بيانا مشتركا يدين استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وسيادة سوريا ودول الجوار، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعت إلى وقفها.

