  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة عن الهجمات الإسرائيلية على سوريا

الأحد 26 ديسمبر 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة عن الهجمات الإسرائيلية على سوريا



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع إخباري عبري عن تفاصيل جديدة متعلقة بالهجمات التي تشنها إسرائيل بين الحين والآخر على سوريا.

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي، عن مصدر أمني رفيع في إسرائيل، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف ودمر عشرات الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في سوريا والمثلث الحدودي مع الأردن، خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وحسب الموقع، ذكر المصدر الأمني أن هذه الأهداف شملت مخازن أسلحة.

وأوضح أن ذلك الأمر أعاق بشكل كبير جهود حزب الله اللوجستية والعملياتية للتموضع وإنشاء قاعدة مسلحة في جنوب هضبة الجولان.

ووفقا للمصدر، فإن الجيش الإسرائيلي يحافظ على "مستوى عال من الردع ضد حزب الله".

كما أفاد الموقع بأن حزب الله كان يحضر لشن هجمات على إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية بأسلحة تصله من إيران.

يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، آخرها كان في 16 ديسمبر الجاري، حيث قامت مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" بشن 8 ضربات بصواريخ مجنحة مستهدفة محيط مطار دمشق، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمستودع ومقتل شخص.

وقد أصدرت روسيا وإيران وتركيا بيانا مشتركا يدين استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وسيادة سوريا ودول الجوار، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعت إلى وقفها.
 

#اسرائيل #قصف اسرائيلي #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية: الفصائل تعطي الوسطاء مهلة جديدة قبل التصعيد

ماذا يحدث إذا استخدمت "إسرائيل" قنبلة نووية لقصف إيران؟

شاهد: وكالات إيرانية تنشر مقطع فيديو كاملا يحاكي قصف مفاعل ديمونا الإسرائيلي

تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

واللا العبري يتحدث عن التحديات العسكرية التي تواجه الجيش الاسرائيلي في المواجهة القادمة مع غزة

السعودية تحسم الجدل المثار بشأن إمكانية استيراد شجرة "الكريسماس"

تحذير وتهديد لاسرائيل.. طهران تكشف رسالة المناورات الأخيرة الموجهة إلى الدول الصديقة والمجاورة

الأخبار الرئيسية

النووي الايراني

إليعازر ماروم: إسرائيل تقترب بسرعة من حقيقة ضرب طهران.. ونستعد لرد إيراني من فلسطين وحزب الله

بعد فضيحة منزل غانتس.. صحيفة عبرية تكشف عن فشل أمني جديد يتعلق برئيس وزراء اسرائيل

رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه بتعجيل التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران

7 وفيات و176 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الصحة: تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون بغزة ومقبلون على مرحلة عصيبة

الاتصالات الفلسطينية