  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه بتعجيل التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران

الأحد 26 ديسمبر 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه بتعجيل التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران



القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الأركان الإسرائيلي قد أوعز إلى قواته العسكرية بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران.

وأكدت القناة العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي يجري تعديلات على البرامج التدريبية والتأهيلية للطيارين والملاحين لهذا الغرض.

وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية قد أكدت أن الكنيست وافق على ميزانية سرية إضافية من أجل دعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمليارات الشواكل، بهدف الاستعداد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وأكدت أن لجنة المالية في الكنيست صادقت على ميزانية سرية إضافية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأكثر من 7.387 مليارات شيكل، وهي الميزانية التي جاءت الموافقة عليها بعد ماراثون برلماني استمر 8 ساعات متواصلة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه يفترض زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي بما يزيد عن 7.3 مليارات شواكل، عن الميزانية الرسمية أو الميزانية العامة للدولة، التي تم التصديق عليها قبل شهرين، وهي ميزانية تم تخصيصها بهدف الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت برئاسة نفتالي بينيت، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خطة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، استعدادا للخيار العسكري ضد إيران.
 

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #أفيف كوخافي #ايران #المنشآت النووية الإيرانية #البرنامج النووي الإيراني #الاتفاق النووي

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية: الفصائل تعطي الوسطاء مهلة جديدة قبل التصعيد

ماذا يحدث إذا استخدمت "إسرائيل" قنبلة نووية لقصف إيران؟

شاهد: وكالات إيرانية تنشر مقطع فيديو كاملا يحاكي قصف مفاعل ديمونا الإسرائيلي

تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

واللا العبري يتحدث عن التحديات العسكرية التي تواجه الجيش الاسرائيلي في المواجهة القادمة مع غزة

السعودية تحسم الجدل المثار بشأن إمكانية استيراد شجرة "الكريسماس"

تحذير وتهديد لاسرائيل.. طهران تكشف رسالة المناورات الأخيرة الموجهة إلى الدول الصديقة والمجاورة

الأخبار الرئيسية

النووي الايراني

إليعازر ماروم: إسرائيل تقترب بسرعة من حقيقة ضرب طهران.. ونستعد لرد إيراني من فلسطين وحزب الله

بعد فضيحة منزل غانتس.. صحيفة عبرية تكشف عن فشل أمني جديد يتعلق برئيس وزراء اسرائيل

7 وفيات و176 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الصحة: تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون بغزة ومقبلون على مرحلة عصيبة

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن انطلاق فعاليات "الركن الشديد 2"

الاتصالات الفلسطينية