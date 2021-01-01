رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه بتعجيل التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران

القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الأركان الإسرائيلي قد أوعز إلى قواته العسكرية بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران.

وأكدت القناة العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي يجري تعديلات على البرامج التدريبية والتأهيلية للطيارين والملاحين لهذا الغرض.

وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية قد أكدت أن الكنيست وافق على ميزانية سرية إضافية من أجل دعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمليارات الشواكل، بهدف الاستعداد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وأكدت أن لجنة المالية في الكنيست صادقت على ميزانية سرية إضافية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأكثر من 7.387 مليارات شيكل، وهي الميزانية التي جاءت الموافقة عليها بعد ماراثون برلماني استمر 8 ساعات متواصلة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه يفترض زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي بما يزيد عن 7.3 مليارات شواكل، عن الميزانية الرسمية أو الميزانية العامة للدولة، التي تم التصديق عليها قبل شهرين، وهي ميزانية تم تخصيصها بهدف الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت برئاسة نفتالي بينيت، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خطة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، استعدادا للخيار العسكري ضد إيران.

