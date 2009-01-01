الإعلام تستعد لإطلاق فعاليات "يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني"

غزة / سما /

يستعد المكتب الإعلامي الحكومي، لإطلاق سلسة فعاليات لإحياء "يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني" الذي يوافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن هذه الفعاليات تأتي في إطار الوفاء للصحفي الفلسطيني وبما يليق بتضحيات الصحفيين وصمودهم وسعيهم الدؤوب لنقل الحقيقة رغم كل التنكيل والمنع والانتهاكات المختلفة التي يتعرضون لها في طريقهم لنقل الحقيقة ولتثبيت الحق الفلسطيني.

ولفت المكتب إلى أن الفعاليات والأنشطة، ستبدأ خلال الشهر الجاري، وتتمثل في تكريم الصحفيين الحاصلين على جوائز دولية وشركاء العمل الذين ساهموا في إنجاح فعاليات المكتب خلال العام الجاري.

وقرر المكتب تنظيم حفل ختامي يوم الثلاثين من ديسمبر الجاري والذي يصادف يوم الخميس بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.

وقال المكتب "إن يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام يصادف يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، بعد إقراره من الحكومة الفلسطينية السابقة بغزة عام 2009، وذلك تقديراً لجهود الإعلاميين الفلسطينيين ووفاءً لتضحياتهم التي قدموها لأجل القضية الفلسطينية".

يذكر أن الإعلام الحكومي يُحيى هذه المناسبة كل عام بشكل يليق بالدور الكبير الذي يقوم به الصحفي الفلسطيني في سبيل رسالته المهنية وقضيته الوطنية.