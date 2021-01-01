"التربية والتعليم" تعلن البدء بتطعيم طلبة الإعدادي في غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأحد البدء بتطعيم طلبة المرحلة الإعدادية الدراسية من سن 12 عامًا فما فوق، وذلك ضمن جهودها لمواجهة جائحة كورونا، وبخاصة مع إعلان وزارة الصحة عن أول حالة مصابة بمتحور "أوميكرون".

وقال مدير عام الصحة المدرسية بالوزارة خالد أبو فضة خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة إن وزارة التربية والتعليم بدأت بإجراءات الوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة لحماية أبنائنا الطلبة الموجودين بالمدارس وكذلك حماية الطواقم التعليمية.

وأوضح "أبو فضة" أن وزارة التربية اضطرت لإغلاق المدارس من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا؛ ثم عدنا للتعليم المدمج، ثم مع بداية العام الدراسي عادت الوزارة للتعليم الوجاهي مع التركيز على بعض الجوانب الإلكترونية بالتعليم.

وأضاف "الوزارة من خلال عملها كانت على تنسيق مستمر ودائم مع زملائنا مع الصحة، وتم إعداد بروتوكول صحي وشامل من أجل فتح المدارس والعمل بها".

وبيّن أنه من ضمن الخطة الوقائية تطعيم ابنائنا الطلبة من صفوف العاشر وحتى الثاني عشر والعاملين؛ واليوم نتجه بعد التوافق مع وزارة الصحة لتطعيم أبنائنا الطلبة من سن 12 عام والذين يدرسون صفوف المرحلة الإعدادية".

وأشار إلى أنه تم إرسال نماذج لأولياء الأمور من أجل اشعارهم بتطعيم أبنائهم من أجل تعزيز المناعة الصحية والمجتمعية لأبناء شعبنا".

ودعا أبو فضة جميع أولياء طلبة في صفوف 7 و8 و9 بضرورة تطعيم أبنائهم، وسيتم تطعيم الأبناء في مدارسنا وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن من لديه اعتراض "ليكتب السبب ويحضر بشكل شخصي للمدرسة من أجل أن يوثق هذا الاعتراض".

وأوضح أن توجه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة لتطعيم طلبة المرحلة الإعدادية، يستند إلى دراسات عالمية بصوابية تطعيم أبنائنا من أجل تعزيز المناعة لديهم، ومن اجل استمرار العملية التعليمية الوجاهية وضمان حصول أبنائنا على تعليم أكمل وعلى وجه صحيح.