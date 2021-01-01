  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية والتعليم" تعلن البدء بتطعيم طلبة الإعدادي في غزة

الأحد 26 ديسمبر 2021 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية والتعليم" تعلن البدء بتطعيم طلبة الإعدادي في غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأحد البدء بتطعيم طلبة المرحلة الإعدادية الدراسية من سن 12 عامًا فما فوق، وذلك ضمن جهودها لمواجهة جائحة كورونا، وبخاصة مع إعلان وزارة الصحة عن أول حالة مصابة بمتحور "أوميكرون".

وقال مدير عام الصحة المدرسية بالوزارة خالد أبو فضة خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة إن وزارة التربية والتعليم بدأت بإجراءات الوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة لحماية أبنائنا الطلبة الموجودين بالمدارس وكذلك حماية الطواقم التعليمية.

وأوضح "أبو فضة" أن وزارة التربية اضطرت لإغلاق المدارس من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا؛ ثم عدنا للتعليم المدمج، ثم مع بداية العام الدراسي عادت الوزارة للتعليم الوجاهي مع التركيز على بعض الجوانب الإلكترونية بالتعليم.

وأضاف "الوزارة من خلال عملها كانت على تنسيق مستمر ودائم مع زملائنا مع الصحة، وتم إعداد بروتوكول صحي وشامل من أجل فتح المدارس والعمل بها".

وبيّن أنه من ضمن الخطة الوقائية تطعيم ابنائنا الطلبة من صفوف العاشر وحتى الثاني عشر والعاملين؛ واليوم نتجه بعد التوافق مع وزارة الصحة لتطعيم أبنائنا الطلبة من سن 12 عام والذين يدرسون صفوف المرحلة الإعدادية".

وأشار إلى أنه تم إرسال نماذج لأولياء الأمور من أجل اشعارهم بتطعيم أبنائهم من أجل تعزيز المناعة الصحية والمجتمعية لأبناء شعبنا".

ودعا أبو فضة جميع أولياء طلبة في صفوف 7 و8 و9 بضرورة تطعيم أبنائهم، وسيتم تطعيم الأبناء في مدارسنا وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن من لديه اعتراض "ليكتب السبب ويحضر بشكل شخصي للمدرسة من أجل أن يوثق هذا الاعتراض".

وأوضح أن توجه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة لتطعيم طلبة المرحلة الإعدادية، يستند إلى دراسات عالمية بصوابية تطعيم أبنائنا من أجل تعزيز المناعة لديهم، ومن اجل استمرار العملية التعليمية الوجاهية وضمان حصول أبنائنا على تعليم أكمل وعلى وجه صحيح.

#التربية والتعليم #قطاع غزة #طلبة المدارس #تطعيم ضد كورونا #فيروس كورونا #متحور أوميكرون

الأكثر قراءة اليوم

ماذا يحدث إذا استخدمت "إسرائيل" قنبلة نووية لقصف إيران؟

مصادر فلسطينية: الفصائل تعطي الوسطاء مهلة جديدة قبل التصعيد

شاهد: وكالات إيرانية تنشر مقطع فيديو كاملا يحاكي قصف مفاعل ديمونا الإسرائيلي

تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

واللا العبري يتحدث عن التحديات العسكرية التي تواجه الجيش الاسرائيلي في المواجهة القادمة مع غزة

السعودية تحسم الجدل المثار بشأن إمكانية استيراد شجرة "الكريسماس"

تحذير وتهديد لاسرائيل.. طهران تكشف رسالة المناورات الأخيرة الموجهة إلى الدول الصديقة والمجاورة

الأخبار الرئيسية

النووي الايراني

إليعازر ماروم: إسرائيل تقترب بسرعة من حقيقة ضرب طهران.. ونستعد لرد إيراني من فلسطين وحزب الله

بعد فضيحة منزل غانتس.. صحيفة عبرية تكشف عن فشل أمني جديد يتعلق برئيس وزراء اسرائيل

رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه بتعجيل التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران

7 وفيات و176 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الصحة: تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون بغزة ومقبلون على مرحلة عصيبة

الاتصالات الفلسطينية