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الرئيس يعزي رئيس جنوب افريقيا بوفاة المناضل ديزموند توتو

الأحد 26 ديسمبر 2021 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي رئيس جنوب افريقيا بوفاة المناضل ديزموند توتو



رام الله / سما /

 عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، بوفاة رئيس الأساقفة المناضل ديزموند مبيلو توتو.

وقال سيادته في برقية بعثها اليوم الأحد، "نتقدم لفخامتكم، باسم شعب وحكومة دولة فلسطين وباسمي شخصيا، بأسمى عبارات التعازي القلبية، برحيل المناضل ديزموند مبيلو توتو، بطل خدمة الإنسانية وقضاياها، والمكافح ضد الفصل العنصري، والناشط العالمي في مجال حقوق الانسان، والمدافع عن المضطهدين والمظلومين من خلال توليه رئاسة لجنة الحقيقة والمصالحة، فاستحق بجدارة نيل العديد من الجوائز العالمية مثل جائزة نوبل للسلام، وألبرت شويزير للإنسانية، والحرية، وجائزة غاندي للسلام".

وأضاف الرئيس: "سنحفظ وشعبنا للراحل الكبير بكل وفاء وامتنان مواقفه المؤيدة لنضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال وسياسته العنصرية"، داعيا الله أن ينعم على الفقيد الكبير بالرحمة والسكينة، وأن يلهمكم وشعب جنوب افريقيا وعائلته الكريمة وجميع محبيه في العالم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سيادته برقية تعزية للسيدة ليا توتو وعائلة الفقيد، بوفاة المناضل ديزموند توتو.

وقال سيادته: سنظل وشعبنا الفلسطيني نستذكر بوفاء وامتنان كبيرين مواقف الراحل الكبير المؤيدة لنضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال وسياسته العنصرية، وترأسه للبعثة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان لتقصي الحقائق عن عمليات الاحتلال العسكرية في العام 2006".

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