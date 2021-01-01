مستشفى حمد يستضيف ورشة عمل لتطوير خدمات التأهيل الطبي في غزة

غزة / سما /

استضاف مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة والممول من صندوق قطر للتنمية ورشة عمل لمناقشة تصنيف وتطوير خدمات التأهيل الطبي في قطاع غزة وذلك بحضور عدد من المؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال التأهيل.

وفي بداية اللقاء، رحب أ. نور الدين صلاح مدير عام مستشفى حمد بغزة بالحضور، وأكد على دعم المستشفى المستمر لجهود القطاع الصحي في النهوض بقطاع التأهيل الطبي، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم والبحث العلمي هما أبرز أولويات المشفى خلال المرحلة القادمة وذلك بما يضمن النهوض بالخدمات التأهيلية المُقدمة في قطاع غزة.

وتأتي ورشة العمل كخطوة لتنظيم وتنسيق وتطوير خدمات التأهيل الطبي في قطاع غزة، بما يساعد ذوي الإعاقة والبتر على تخطي مشكلاتهم الصحية والاعتماد على أنفسهم قدر المستطاع، وذلك بحضور ممثلي عشرين مؤسسة محلية ودولية من بينها منظمة الصحة العالمية، وكالة الغوث- الأونروا، أطباء بلا حدود- فرنسا، أطباء بلا حدود - بلجيكا، مؤسسة الإنسانية والادماج (HI)، الإغاثة الطبية والجمعية الوطنية للتأهيل، ومستشفى الأمل ومستشفى الوفاء.

وخلال الورشة، ناقشت اللجنة الوطنية للتأهيل الطبي في وزارة الصحة بغزة مسودة مقترح تصنيف خدمات التأهيل وتقسيمها إلى خمس مستويات بما يتماشى مع مواصفات منظمة الصحة العالمية.

وأكد مدير وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل في وزارة الصحة بغزة د. سامي عويمر على أهمية التنسيق بين وزارة الصحة ومؤسسات التأهيل في القطاعين الدولي والوطني بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

ويعتبر قسم التأهيل الطبي أحد الأقسام الثلاثة الرئيسة في مستشفى حمد، حيث يقدم خدمات المبيت والخدمات النهارية والخارجية ضمن برامج إعادة التأهيل الشاملة للمرضى ممن تضرر أداؤهم نتيجة حادث أو مرض وذلك لتحسين قدراتهم الإدراكية والحسية والحركية وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في ممارسة أنشطتهم اليومية.

ويقدم القسم خدماته من خلال فريق متخصص يشمل (أطباء التأهيل – تمريض التأهيل - العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – النطق والبلع) بالإضافة للتغذية والخدمة النفسية والاجتماعية.