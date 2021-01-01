حماس تنعى المناضل ‏"ديسموند توتو" من جنوب أفريقيا

غزة/ سما /
نعت حركة حماس، اليوم الأحد، كبير أساقفة جنوب إفريقيا المناضل ديسموند توتو، وتقدّمت لعائلته، ولحكومة ولشعب جنوب إفريقيا الصديق، بالتعازي الحارّة لرحيله.
وقالت الحركة في بيان لها: "لقد خسرت فلسطين كما جنوب إفريقيا، مناضلًا عنيدًا، وقامة كبيرة في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومناهضة العنصرية، ومدافعًا صلبًا عن القضية الفلسطينية، في العديد من المحافل والمنابر الدولية.".
وأضافت: "ارتقى القس ديسموند توتو، بعد مشوار طويل من النضال، ورفض الجرائم والعنصرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن سيرته ستبقى نبراسًا لأنصاره، ومحبيه، وشعب جنوب إفريقيا الصديق، حتى تتحقق آماله في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية.".