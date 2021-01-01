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حماس تنعى المناضل ‏"ديسموند توتو" من جنوب أفريقيا

الأحد 26 ديسمبر 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعى المناضل ‏"ديسموند توتو" من جنوب أفريقيا



غزة/ سما /

نعت حركة حماس، اليوم الأحد، كبير أساقفة جنوب إفريقيا المناضل ‏ديسموند توتو، وتقدّمت لعائلته، ولحكومة ولشعب جنوب إفريقيا الصديق، بالتعازي ‏الحارّة لرحيله.‏

وقالت الحركة في بيان لها: "لقد خسرت فلسطين كما جنوب إفريقيا، مناضلًا عنيدًا، وقامة كبيرة في الدفاع عن ‏حقوق الإنسان، ومناهضة العنصرية، ومدافعًا صلبًا عن القضية الفلسطينية، في العديد ‏من المحافل والمنابر الدولية.".

وأضافت: "ارتقى القس ديسموند توتو، بعد مشوار طويل من النضال، ورفض الجرائم ‏والعنصرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن سيرته ستبقى نبراسًا لأنصاره، ‏ومحبيه، وشعب جنوب إفريقيا الصديق، حتى تتحقق آماله في إنهاء الاحتلال ‏الإسرائيلي، وأن ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية.".

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