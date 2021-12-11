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اعتماد النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

الأحد 26 ديسمبر 2021 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتماد النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية



رام الله / سما /

 أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، اعتماد النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي جرت يوم 11/12/2021، بعد انتهاء مرحلة الطعون لدى محكمة قضايا الانتخابات.

وأوضحت اللجنة في بيانها، أنه خلال فترة الطعون، قُدمت إلى محكمة قضايا الانتخابات عشرة طعون على النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنتها اللجنة يوم 12 كانون الأول الحالي، وقررت رد ثمانية طعون منها، وقضت المحكمة بإعادة الفرز في هيئة دير استيا المحلية بمنطقة سلفيت الانتخابية، وإعادة فرز محطة اقتراع واحدة في هيئة الزاوية المحلية بسلفيت، وقامت طواقم اللجنة بإعادة عملية الفرز أمس السبت بحضور المرشحين والمراقبين، ولم يطرأ أي تغيير على نتائج الانتخابات التي أعلنت سابقا، وبهذا أصبحت النتائج نهائية وغير قابلة للطعن.

وسلمت لجنة الانتخابات النتائج النهائية رسميا إلى وزارة الحكم المحلي، متضمنة شهادات الفوز لكافة القوائم والمرشحين الفائزين في الهيئات المحلية التي جرت فيها اقتراع وعددها 154 هيئة محلية، كما سلمت اللجنة سابقا للحكم المحلي شهادات فوز للهيئات المحلية التي فازت فيها قوائم بالتزكية وعددها 162.

يذكر أن 61 هيئة محلية لم تُجرَ فيها الانتخابات يوم 11 كانون الأول الجاري، وقررت وزارة الحكم المحلي ضمها للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر أن تجري يوم السبت 26 آذار المقبل.

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