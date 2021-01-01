كندة علوش تكشف تفاصيل مشاركتها بفيلم هندى لأول مرة

وكالات / سما /

كشفت الفنانة كندة علوش، تفاصيل مشاركتها في فيلم هندي لأول مرة بالفيلم الجديدThe yellow bus للمخرجة الأمريكية ويندي بيدنارز، مؤكدة إن القصة جذبتها للعمل بها من أول قراءتها.

وقالت كندة علوش في تصريحات تليفزيونية لها: "كنت بصور مشروع تاني، ولقيت المخرجة ويندي بيدنارز بتكلمني عن هذا الفيلم، في الأول كان في عندي أزمة في الوقت، ومكنتش قادرة أقولها أني موافقة على الفيلم، وقولتلها خليني اقرأه الأول.

وتابعت كندة: أول ما قريت أول أربع صفحات قولت أنا لازم أكون موجودة بأي طريقة، الفيلم إنساني جدًا، وفيه عناصر عالمية في القصة نفسها مش بس كممثلين، وأنا بلعب دور ميرا مديرة المدرسة، وكان جديد ومختلف عليا، لأني بتحط أكتر في قالب الشخصيات المظلومة وكدا، وكنت بحاول الاقي شيء مشترك بيني وبين الشخصية".

وأضافت: "كنت في الفيلم كأني في كورس وبتعلم لأني بشتغل مع ممثلين من بوليوود اللي أنا بحترم حضارتهم ومبهورة بيها وبالسينما بتاعتهم.. وكل دا بالنسبالي إضافة كبيرة لمسيرتي الفنية".

وكانت كندة علوش احتفلت بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف، حيث نشرت صور تجمعها علي انستجرام الخاص بها، وكشفت عن مشاعرها ومدي حبها لشريك حياتها ووالد ابنتها حيث علقت كندة علي الصور بـ " أحبك فوق الكلمات والخيال .. أحب كل ثانية نقضيها معًا حتى الصامتة..كوني زوجتك نعمة لا تصدق"